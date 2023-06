नई दिल्‍ली. इंग्‍लैंड में इस समय पाकिस्‍तानी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से धूम मचा रहे हैं. टी20 ब्‍लास्‍ट 2023 में जहां शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हैदर अली का बल्‍ला जमकर चल रहा है, वहीं काउंटी चैंपियनशिप 2023 के डिवीजन-1 मैच में पाकिस्‍तान प्‍लेयर हसन अली (Hassan Ali) ने सोमवार को जबर्दस्‍त प्रदर्शन किया. हसन ने नॉटिंघमशायर के खिलाफ वारविकशायर (Nottinghamshire vs Warwickshire) की ओर से 35 गेंदों पर 5 छक्‍कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया.

वे 36 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्‍कों की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए. बाद में उन्‍होंने गेंदबाजी में भी हाथ दिखाए और 5 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए.

वारविकशायर ने 571 रन बनाकर पारी घोषित की

मैच में वारविकशायर ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 571 रन बनाने के बाद घोषित की. सेम हेन ने 100 रन का योगदान दिया जबकि एलेक्‍स डेविस (93), मॉसले (87), माइकल बर्गेस (77) और हसन अली (54) अन्‍य स्‍कोर रहे. नॉटिंघमशायर के काल्विन हैरिसन ने सर्वाधिक 4 जबकि जैक बॉल ने 3 विकेट लिए.

Extraordinary hitting by Hassan Ali

54 not out from just 35 this morning featuring five sixes!#LVCountyChamp pic.twitter.com/OSzmVOukaD

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) June 12, 2023