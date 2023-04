नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 के अंतर्गत सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (RCB vs CSK)का रोमांचक मुकाबला क्रिकेटप्रेमियों के लिए छक्‍कों की जोरदार ‘दावत’ लेकर आया. मैच में कुछ 33 छक्‍के लगे, यह IPL के मैच में लगे छक्‍कों की सर्वाधिक संख्‍या है. इससे पहले वर्ष 2018 में CSK और RCB तथा 2020 में CSK और RR (राजस्‍थान रॉयल्‍स) के मैच में भी 33-33 छक्‍के लगे थे. मैच में जहां चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स की ओर से 17 छक्‍के लगे, वहीं रॉयल चैलेंजर्स के बल्‍लेबाजों ने 16 छक्‍के लगाए. आरसीबी के ग्‍लेन मैक्‍सवेल (Glenn Maxwell)ने जहां मैच में 8 छक्‍के लगाए तो सीएसके के डेवोन कोनवे (Devon Conway)और शिवम दुबे (Shivam Dube)ने क्रमश: छह और पांच छक्‍के जड़े.

जहां तक मैच के सबसे लंबे छक्‍के की बात है तो यह सीएसके बल्‍लेबाज शिवम दुबे के नाम पर रहा जिन्‍होंने हर्षल पटेल की गेंद पर 111 मीटर लंबा छक्‍का लगाया. आईपीएल 2023 का यह दूसरा सबसे लंबा छक्‍का रहा, इस सीजन के अब तक के सबसे लंबे छक्‍के का रिकॉर्ड आरसीबी के कप्‍तान फाफ डुप्‍लेसी के नाम हे जिन्‍होंने लखनऊ सुपरजाइंट्स के रवि बिश्‍नोई की गेंद पर 115 मीटर लंबा छक्‍का लगाया था.इस मैच में चेन्‍नई ने 8 रन से जीत दर्ज की.

मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीएसके के डेवोन कोनवे और शिवम दुबे की बातचीत का वी‍डियो ट्वीट किया.कोनवे के इस सवाल कि आपके 11 मीटर के छक्‍के की चर्चा है, आप इतनी अधिक ताकत कहां से लाते हैं, जवाब में शिवम ने कहा, ‘संभवत: शरीर में नैसर्गिक ताकत है लेकिन कुछ अतिरिक्‍त मीटर की दूरी प्रशंसकों और चेन्‍नई टीम के कारण आई.’ इसके बाद शिवम ने डेवोन ने उनकी लाजवाब पारी के बारे में पूछा.इसके जवाब में कोनवे ने कहा कि आज की पारी मेरे लिए अच्‍छा रहा.पहले अजिंक्‍य रहाणे और उसके बाद आपके (शिवम के) साथ अच्‍छी साझेदारी करने में सफल रहा. शिवम ने कहा कि हमारे कप्‍तान (एमएस धोनी) की ओर से पकड़े गए दो कैच भी लाजवाब रहे.

