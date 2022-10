Video: विराट कोहली ने एक हाथ से बाउंड्री पर लपका कैच, देखने वाले रह गए दंग, जमकर हो रही चर्चा

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में आगाज से पहले अपने आक्रामक अंदाज दिखाए हैं. मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वक्त में मैच को टीम ने अपनी तरफ मोड़ कर सभी को साफ संकेत दिए. मैच में रोमांच डेथ ओवर की गेंदबाजी ने पैदा किया और विराट कोहली की लाजवाब फील्डिंग के क्या कहने. मैच के बाद उनका एक हाथ के लिया गया कैच सुर्खियां बटोर रहा है.

भारत ने वार्म अप मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया. केएल राहुल और सूर्यकुमार ने अर्धशतक जमाया जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 रन पर ही ऑलआउट हो गई. टीम ने 171 रन तक 4 ही विकेट गंवाए थे लेकिन आखिरी 6 विकेट 10 रन बनाते हुए गिर गए.

विराट कोहली का कैच हुआ वायरल

ऑस्ट्रेलिया की पारी का आखिरी ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को दिया था. ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस का लगाया शानदार शॉट बाउंड्री पर खड़े कोहली ने एक हाथ से लपक लिया. कोहली के इस कैच को देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर गजब का रिएक्शन आ रहा है. एक फैन ने लिखा. ऑस्ट्रेलिया के डग आउट को तो यकीन ही नहीं होगा.

एक फैन ने लिखा, किंग कोहली का एक हाथ से लपका कैच क्या लजवाब रहा. जैसे जादू

