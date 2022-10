पाकिस्तान से भिड़ने मेलबर्न पहुंची भारतीय टीम, खिलाड़ियों ने शेयर की दिलकश तस्वीर

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) का आगाज हो चुका है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में भारतीय टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में पहुंच गई है. भारतीय टीम छह अक्टूबर को ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी. जिसके बाद टीम ने वहां दो प्रैक्टिस मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें और एक वॉर्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वॉर्म अप मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म अप मैच में टीम ने छह रनों से बेहतरीन जीत दर्ज की थी. उस मुकाबले में केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतक जड़ा था, लेकिन इस मुकाबले में लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे मोहम्मद शमी ने सबका ध्यान आकर्षित किया था. अंतिम ओवर फेंकते हुए उन्होंने हैट्रिक अपने नाम किया. टीम इंडिया के मेलबर्न पहुंचने के बाद बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है.

