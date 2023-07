नई दिल्‍ली. England vs Australia: एशेज सीरीज (Ashes 2023) के दूसरे टेस्‍ट में जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow)के आउट होने से जुड़ा विवाद के बाद ऑस्‍ट्रेलिया टीम, इंग्‍लैंड के क्रिकेट फैंस के निशाने पर है. बेयरस्‍टो को आउट करने के तरीके को लेकर मचे होहल्‍ले के बीच ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की 43 रन की जीत मानो ‘दबकर’ रह गई.ऑस्‍ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्‍स केरी (Alex Carey) ने लॉर्ड्स टेस्‍ट के अंतिम दिन जिस तरह बेयरस्‍टो के आउट किया, उसकी इंग्‍लैंड के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) ने आलोचना की थी और इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था.

विवाद का असर चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के प्‍लेयर्स के रिश्‍तों में भी पड़ा है. इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड की इसे लेकर मैदान पर एलेक्‍स केरी से नोकझोंक भी हुई थी.वायरल हुए एक वीडियो में ब्रॉड को कैरी को यह कहते सुना गया था कि आपको सिर्फ इसी बात के लिए याद रखा जाएगा. ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस से भी कहा था, ’मैंने क्रिकेट में इससे खराब चीज कभी नहीं देखी.’

खुद बेयरस्‍टो इस मामले को लेकर खफा थे. मैच के बाद के एक वीडियो में उन्‍हें चेहरे पर गुस्‍से का भाव लिए ऑस्‍ट्रेलियाई प्‍लेयर्स से मिलते हुए देखा गया था. बेयरस्‍टो को भले ही अब अपने आउट किए जाने के तरीके पर गुस्‍सा आ रहा है लेकिन पूर्व में वे भी विपक्षी बैटर को ‘चतुराई से’ स्‍टंप आउट करने की घटना में शामिल रह चुके हैं.

काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के दौरान बेयरस्‍टॉ द्वारा नॉटिंघमशायर के समित पटेल (Samit Patel) को स्‍टंप करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें देखा जा सकता है कि पटेल, विपक्षी टीम के बॉलर की गेंद को छोड़ रहे हैं. इस दौरान पटेल का पैर क्रीज में ही है. गेंद को पकड़ने के बाद यॉर्कशायर के विकेटकीपर बेयरस्‍टॉ, बैटर का पैर हवा में उठने का इंतजार करते हैं.

पैर जैसे ही चंद पल के लिए उठता है, वे बैटर को स्‍टंप कर देते हैं. मामले में थर्ड अंपायर का फैसला गेंदबाज के पक्ष में जाता है और समित पटेल को पवेलियन लौटना पड़ता है. मैच के कमेंटेटर भी इस दौरान बेयरस्‍टो के ‘काम’ को चतुराईभरा बता रहे हैं जबकि ऐसी ही ‘ग्‍लब्‍जवर्क’के लिए इंग्‍लैंड में केरी को कोसा जा रहा है.

“It’s very very smart from Jonny Bairstow”

“Brilliant work by Jonny Bairstow, a wicket out of absolutely nothing there”

“a lot of credit to Jonny Bairstow for realizing the moment”#TheAshes pic.twitter.com/OXnt6mCJfG

— Jomboy (@Jomboy_) July 4, 2023