नई दिल्‍ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेटप्रेमियों को पूरा मनोरंजन उपलब्‍ध करा रहा है. IPL-2023 में अब तक कई करीबी मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांचित किया ही है, मैच के बाद प्‍लेयर्स की मौजमस्‍ती और हंसी-मजाक के वीडियो भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इन वीडियो में प्‍लेयर्स को आपस में चुहलबाजी करते हुए देखा जा सकता है. अलग-अलग देशों के खिलाड़ी, आईपीएल में एक टीम की ओर से खेलते हुए आपस में इस तरह घुल-मिल गए हैं मानो बरसों से एक-दूसरे के परिचित हों.

18 अप्रैल को LSG ने क्रुणाल पंड्या और निकलस पूरन का ऐसा वीडियो पोस्‍ट किया था जिसमें ‘सीनियर पंड्या’ इस कैरेबियन प्‍लेयर से ‘पुष्‍पा…झुकेगा नहीं साला’ डायलॉग बुलवा रहे हैं. राजस्‍थान रॉयल्‍स ने भी एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें मैच के बाद आर. अश्विन, संजू सैमसन, टीम के फिटनेस कोच और शिमरॉन हेटमायर को साथ मस्‍ती करते हुए देखा जा सकता है.

इसी क्रम में लखनऊ सुपरजाइंट्स ने मार्क वुड (Mark Wood) का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह तेज गेंदबाज, लखनवी लहजे में, ‘अमां यार’, ‘इतराओ मत’, ‘बकैती’, ‘ज़ाहिल’, ‘मोहतरमा’, ‘पहले आप’, ‘वाहियात’ और शुक्रिया जैसे खालिस लखनवी शब्‍द कहते हुए सुना जा सकता है. इस वीडियो को लेकर फैंस ने रोचक रिएक्‍शन दिए हैं.

वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने लिखा, ‘जाते-जाते एक-दो को देसी बना ही देना है.’ एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ‘इसके दादा जरूर ईस्‍ट इंडिया कंपनी में अफसर होंगे.’ एक क्रिकेटप्रेमी ने धीमी बैटिंग के लिए आलोचना से घिरे LSG के कप्‍तान केएल राहुल पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘आपको KLR की बैटिंग कैसी लगती है?…वुड: वाहियात.’ एक अन्‍य फैन ने मजाकिया लहजे में लिखा, ‘गुटखा खाना भी सिखा दो भाई, लगना चाहिए लखनऊ के प्‍लेयर हैं.’

Jaate jaate ek do ko toh desi bana hi dena hai

His grandfather must be east india company’s official.

— Usama Zafar (@Usama7) April 26, 2023