VIDEO: मैथ्यू वेड ने दिया वुड को धक्का, आकाश चोपड़ा का तंज-क्या अंग्रेज दोस्त इसपर चुप हैं?

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में कंगारू टीम के विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी. वेड ने अपना विकेट बचाने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड को धक्का दिया. इस घटना को लाखों लोगों ने टीवी पर देखा. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी वेड की इस हरकत पर एक ट्वीट किया. हालांकि, उनके निशाने पर वेड की जगह इंग्लैंड के क्रिकेट विशेषज्ञ रहे. दरअसल पिछले दिनों दीप्ति शर्मा के मांकडिंग पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों और पत्रकारों ने जमकर हंगामा काटा था.

वेड की शर्मनाक हरकत पर आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो को री-ट्वीट करते हुए लिखा, “क्या खेल भावना की वकालत करने वाले हमारे अंग्रेज दोस्त इसपर चुप हैं?”

Are our English friends (the custodians of the Spirit of the Game) quiet on this? https://t.co/yseC13fSdZ

— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 9, 2022