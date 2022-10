VIDEO: क्रिकेट मैदान में लड़ाई, मिशेल जॉनसन ने यूसुफ पठान को दिया धक्का, अंपायर को देना पड़ा दखल

जोधपुर. लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 के दूसरे सीजन में जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में रविवार को खेले गए भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल के बीच मैच के दौरान ऑलराउंडर यूसुफ पठान और मिशेल जॉनसन के बीच मैदान पर छिड़ी जुबानी जंग धक्का-मुक्की तक पहुंच गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में, यूसुफ को जॉनसन के साथ बहस करते देखा जा सकता है और फिर तेज गेंदबाज उन्हें जोर से धक्का दे देते हैं.

इसके तुरंत बाद अंपायर को दोनों खिलाड़ियों के बीच दखल देना पड़ा और वे जॉनसन को दूसरी तरफ ले गए. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि जो कुछ हुआ उससे आयोजक बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और आईसीसी के नियमों के अनुसार जॉनसन को मैच के लिए प्रतिबंधित करने की योजना बना रहे हैं.

Things got heated up between Yusuf Pathan and Mitchel Johnson pic.twitter.com/6KODIrqAaF

— Mishra (@the__klingon) October 2, 2022