नई दिल्‍ली. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) आज यानी 22 नवंबर को अपना 23वां जन्मदिन मना रहे हैं. कीवियों के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल उमरान इस समय न्‍यूजीलैंड में हैं. 22 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू होने से पहले उमरान मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें भारतीय खिलाड़ी उमरान को मारते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि तीसरा टी20 मैच बारिश के कारण टाई हो गया और भारत ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया.

दरअसल, मैच शुरू होने पहले मैदान गीला होने की वजह से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ग्राउंड में रग्बी खेलते हुए दिखाई दिए. इस दौरान टीम के अन्य खिलाड़ी मजाक-मस्ती में उमरान की गर्दन पर मारते दिखे. इस वीडियो को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी खिलाड़ी गर्दन पर मारकर बर्थडे विश कर रहे हैं.

Why are they all beating umran malik #Umranmalik pic.twitter.com/l3YwFtQd0B

— shavezkh1099 (@shavezkh1099) November 22, 2022