नई दिल्‍ली.पाकिस्‍तान के पेसर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afrid) इंग्‍लैंड में चल रहे टी20 ब्‍लास्‍ट-2023 (T20 Blast 2023)में अपने प्रदर्शन से क्रिकेटप्रेमियों का दिल जीत रहे हैं. रविवार को ट्रेंटब्रिज में खेले गए मैच में अफरीदी की टीम नॉटिंघमशायर ने लंकाशायर ((Nottinghamshire vs Lancashire)पर 5 विकेट की जीत दर्ज की. मैच में पहले बैटिंग करते हुए लंकाशायर टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई.

नॉटिंघमशायर के लिए हालांकि मैट कार्टर ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए लेकिन सबसे अधिक चर्चा शाहीन अफरीदी की ही रही जिन्‍होंने अपनी परफेक्‍ट यॉर्कर से जोस बटलर (23) का स्‍टंप उखाड़ दिया. शाहीन की इस बेहतरीन गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

