मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) ने जब टीम इंडिया की ओर से क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो कोई भी उन्‍हें ‘लंबी रेस का घोड़ा’ नहीं मान रहा था लेकिन लगातार सीखने की ललक हैदराबाद के इस खिलाड़ी को बेहद खास बनाती है. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया और आज तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजों में से एक हैं. ऐसे समय जब जसप्रीत बुमराह पीठ की सर्जरी के कारण क्रिकेट से बाहर हैं और मो. शमी 30 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं, सिराज तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भारत के लिए बड़ी उम्‍मीद बनकर उभरे हैं.

टेस्‍ट क्रिकेट के अच्‍छे बॉलर तो सिराज है हीं, इस वर्ष की शुरुआत में उन्‍होंने अपनी उपलब्धियों में एक और तमगा उस समय जड़ा जब वे वनडे के नंबर वन बॉलर घोषित किए गए. टी20 क्रिकेट भी सिराज इन दिनों न सिर्फ लगातार विकेट ले रहे हैं बल्कि अपने इकोनॉमी रेट को भी बेहतर किया है. पहले से ज्‍यादा सटीक गेंदबाजी कर रहे सिराज आईपीएल 2023 (IPL 2023) में इस समय पर्पल कैप की रेस में नंबर वन पर हैं.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोरकी ओर से खेलते हुए सिराज ने अब तक छह मैचों में 13.41 के औसत और 6.70 की इकोनॉमी से 12 विकेट हासिल किए हैं. IPL के गुरुवार के मुकाबले में पंजाब किंग्‍स पर 24 रन की जीत के बाद RCB ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिराज से बातचीत का वीडियो ट्वीट किया है. इस बातचीत में उन्‍होंने क्रिकेट के अपने सफर के बारे में बात की है.

