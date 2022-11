IND vs NZ VIDEO: उमरान मलिक की स्पीड से न्यूजीलैंड हैरान, दमदार ओपनर बना पहला शिकार, Fans हुए गदगद्

नई दिल्ली. भारत के सबसे तेज गेंदबाज का रुतबा लेकर उतरे उमरान मलिक ने अपने पहले ही वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन किया. जम्मू-कश्मीर के इस पेसर ने पहले न्यूजीलैंड के खतरनाक ओपनर को अपनी स्पीड में फंसाया. इसके बाद मिडिलऑर्डर संभालने आए डेरिल मिचेल को भी चलता कर दिया. उमरान मलिक की इस शानदार गेंदबाजी ने उनके फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया. कॉमेंटेटर विवेक राजदान और मोहम्मद कैफ की खुशी भी देखते ही बनी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार को ऑकलैंड में वनडे मैच खेला गया. इस मैच के जरिए भारत के दो युवा गेंदबाजों उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह ने अपने वनडे करियर की शुरुआत की. टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह को अपने पहले वनडे विकेट के लिए इंतजार करना पड़ा. लेकिन उमरान मलिक ने गेंद हाथ में आते ही कहर बरपा दिया.

कप्तान शिखर धवन ने उमरान मलिक को तब गेंदबाजी सौंपी, जब न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट पर 42 रन हो चुका था. उस वक्त कीवी ओपनर डेवॉन कॉनवे और कप्तान केन विलियम्सन क्रीज पर थे. उमरान ने अपने पहले दो ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए. इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को अपने उप कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा दिया.

Debut over of #UmranMalik

Last delivery was of 149.6 km/h#IndvsNz pic.twitter.com/63OpQTrnsF

— BB (@BiggBoss1314) November 25, 2022