IND vs PAK मैच में विजय देवरकोंडा बोले, विराट अन्ना की बायोपिक करना चाहता हूं

नई दिल्ली. अभिनेता विजय देवरकोंडा ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बायोपिक करने की इच्छा जताई है. कोहली को आधुनिक समय के क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 70 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए हैं. बैटिंग के इस उस्ताद की दुनिया भर में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (212 मिलियन) पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं.

विजय देवरकोंडा रविवार (28 अगस्त) को बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मैच देखने के लिए दुबई पहुंचे थे. यह एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान दोनों का ही पहला मैच था. विजय मैच देखने के साथ-साथ यहां अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाइगर का प्रचार कर रहे थे. मैच से पहले जब प्रस्तुतकर्ताओं ने उनसे पूछा कि वह किस खिलाड़ी का किरदार बड़े पर्दे पर करना पसंद करेंगे. इस पर 33 वर्षीय अभिनेता ने कोहली की बायोपिक करने की इच्छा व्यक्त की.

BAN vs AFG: अफगान टीम की जीत में कुछ इस तरह नजीबुल्लाह ने लगाया यादगार छक्का, फिर होटल में शुरू हुई पार्टी, VIDEO

प्री-मैच शो के दौरान देवरकोंडा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाएंगे. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ”मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे उम्मीद है कि कोहली आज कम से कम 50 रन बनाएंगे. एक बार जब वह 20 से अधिक रन बना लेते हैं तो वह इस मुकाम को पार कर सकते हैं. यह उनका 100वां मैच है और मैं इसे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता.” विजय देवरकोंडा ने कहा कि चूंकि महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक का प्रयास पहले ही किया जा चुका है, वह विराट कोहली की भूमिका करना पसंद करेंगे. उन्होंने कहा, ”धोनी भाई की बायोपिक पहले ही सुशांत सिंह राजपूत कर चुके हैं. लिहाजा मैं अब विराट अन्‍ना की बायोपिक करना चाहूंगा.”

Arjun Reddy star @TheDeverakonda has expressed his desire to do a biopic on @imVkohli

When he was asked on whom would you like to make a biopic, he replied, “Dhoni bhai biopic already did by Sushant so I’m interested to do Virat anna biopic”#VijayDeverakonda #Viratkohli #Liger pic.twitter.com/M5y38ULEys

— FilmiFever (@FilmiFever) August 28, 2022