Vijay Hazare Trophy : वेंकटेश अय्यर ने ठोका तूफानी शतक, फिर रजनीकांत के अंदाज में मनाया जश्न; देखें वीडियो

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर के लिए बीते कुछ महीने शानदार रहे हैं. वो जिस भी मैच में खेलने उतर रहे हैं, उसमें अपनी छाप छोड़ रहे हैं. वेंकटेश, फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में एमपी की तरफ से खेल रहे हैं. उन्होंने रविवार को चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में 113 गेंद में 151 रन की शानदार पारी खेली. वेंकटेश की यह पारी इसलिए भी खास है. क्योंकि वो उस समय बैटिंग के लिए उतरे थे, जब मध्य प्रदेश ने 56 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद उन्होंने 10 छक्कों और 8 चौके की मदद से 151 रन बनाए. उनकी इस पारी के कारण ही मध्य प्रदेश 50 ओवर में 331 रन बना पाया.

वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने चंडीगढ़ के खिलाफ इस मैच में महज 88 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. इसके बाद उन्होंने अपने फेवरेट स्टार रजनीकांत (Rajnikant) के अंदाज में इस शतक का जश्न मनाया. वेंकटेश सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और आज उनका 71वां जन्मदिन है. जश्न मनाने का यह वीडियो उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. इसके साथ केकेआर ने मजेदार कैप्शन दिया- हमारा संडे इससे बेहतर नहीं हो सकता था. क्या आप वेंकटेश के जश्न के तरीके को डिकोड कर सकते हैं?

Our Sunday couldn’t get any better!

Can you decode @ivenkyiyer2512‘s celebration? #VijayHazareTrophy #MPvUTCA #KKR #AmiKKR #CricketTwitterpic.twitter.com/7wpLMKEJ44

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 12, 2021