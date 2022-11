VIDEO: एक ओवर में 7 छक्के लगा ऋतुराज गायकवाड़ ने मचाया धमाल, दोहरा शतक भी ठोका, 8 पारियों में 6 शतक...

नई दिल्ली. ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने सोमवार को क्रिकेट के मैदान पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना डाला. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy Quarter Finals) के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के जड़ दिए. इस तरह से वे लिस्ट-ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वे 159 गेंद पर 220 रन बनाकर नाबाद रहे. यह उनका लिस्ट-ए क्रिकेट का पहला दोहरा शतक है. इससे पहले नाबाद 187 रन उनका बेस्ट स्कोर था. मैच में महाराष्ट्र ने उप्र के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 330 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया है. यह उनका विजय हजारे ट्रॉफी की अंतिम 8 पारियों में छठा शतक भी है.

25 साल के ऋतुराज गायकवाड़ के 100 रन 109 गेंद पर पूरे हुए. लेकिन उन्होंने अगले 120 रन सिर्फ 50 गेंद पर बना दिए. पारी के 49वें ओवर में उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह पर 7 छक्के सहित 43 रन बटोरे. पहली गेंद पर ऋतुराज ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा. दूसरी गेंद पर भी उन्होंने स्ट्रेट छक्का जड़ा. तीसरी गेंद पर लेग साइड पर छक्का लगाकर हैट्रिक पूर की. चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ पर छक्का लगाया. 5वीं गेंद नोबॉल भी रही.

RutuRaj Gaikwad 43 Runs in an over including 7 Sixes

Heighest score any batsmen in single over in the world @Ruutu1331 🔥❤️#RuturajGaikwad #VijayHazareTrophy2022 #MAHvUP

pic.twitter.com/cZHvTg8zsI

— చంటిగాడు లోకల్😎 (@Harsha_offll2) November 28, 2022