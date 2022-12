Vijay Hazare Trophy: खिताबी जीत के बाद कप्तान जयदेव उनादकट का रिएक्शन हुआ वायरल, मैदान पर...

हाइलाइट्स सौराष्ट्र बना विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का चैंपियन जीत के बाद भावुक हुए जयदेव उनादकट

नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) के नेतृत्व में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिकस्त दी. उनादकट के नेतृत्व में सौराष्ट्र ने 2019 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था और अब उन्होंने विजय हजारे टूर्नामेंट में भी खिताबी जीत दर्ज की. जीत के बाद जयदेव उनादकट मैदान पर भावुक दिखाई दिए.

सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट खिताब जीतने के बाद मैदान पर घुटने के बल बैठ गए और काफी भावुक नजर आए. उन्होंने मुकाबले में 10 ओवर की गेंदबाजी कर 25 रन दिए. उनका भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

दूसरी बार बना चैंपियन बना सौराष्ट्र

महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. इससे पहले साल 2007 में सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल को हराकर खिताब पर कब्जा किया था. वही सबसे ज्यादा (5) बार इस ट्रॉफी पर तमिलनाडु की टीम ने कब्जा जमाया है.

मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज ने महाराष्ट्र के लिए मुश्किल में शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 131 गेंद पर 7 चौके और 6 छक्के की मदद से 108 रन की बेहतरीन पारी खेली और स्कोर को 248 रनों तक पहुंचाया. वही सौराष्ट्र के शेल्डन जैक्सन ने 136 गेंद पर 12 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए 133 रन की पारी खेल टीम को जीत तक पहुंचाया. वही हार्विक देशाई ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 67 गेंदो में 50 रनों की पारी खेली. महाराष्ट्र की ओर से मुकेश चौधरी और विक्की ओस्टवाल ने 2-2 विकेट झटके.

