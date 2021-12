Vijay Hazare Trophy: महेंद्र सिंह धोनी के 'ट्रंप कार्ड' को एक दिन पहले मिली थी कप्तानी, आज जड़ा तूफानी शतक

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2021 का चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) का शानदार फॉर्म जारी है. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ 136 रन की आतिशी पारी खेली है. यह मुकाबला राजकोट में खेला गया. ऋतुराज ने 112 गेंद में 136 रन ठोके. अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौकों के अलावा 4 छक्के भी जमाए. इस मैच से एक दिन पहले ही उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की 20 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया था. ऋतुराज टीम के सलामी बल्लेबाज के साथ-साथ कप्तान के रोल में भी हिट साबित हुए और उनकी टीम ने यह मैच 2 गेंद रहते 5 विकेट से जीता.

ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने इस मैच में 85 गेंद में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने पहले विकेट के लिए यश नाहर के साथ 107 रन की शतकीय साझेदारी की. नाहर अपने अर्धशतक से केवल 1 रन से चूक गए. उन्होंने 55 गेंदों में 49 रन बनाए. इस मैच में मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 328 रन बनाए. मध्य प्रदेश की तरफ से शुभम शर्मा ने 108 रन बनाए. इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव ने भी 82 गेंद में 104 रन ठोके. इसके जवाब में महाराष्ट्र ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर 330 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया.

