Video: 'छुपे रुस्तम' गेंदबाज का कहर, तबाही मचाने वाले बैटर का यॉर्कर से खेल खत्म, सिर झुकाए लौटा वापस

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में युवाओं ने अपने प्रदर्शन से जमकर बवाल काटा है. जिसे भी टीम के लिए खेलने का मौका मिला है उसमें से ज्यादातर ने इसका फायदा उठाया है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेल रहे गेंदबाज विजयकुमार वैशक ने इस सीजन में डेब्यू किया और पहले ही मैच में कहर ढाया. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धमाल मचाने वाले विजय ने कोलकाता के खिलाफ एक ऐसी गेंद डाली जिसने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया.

बुधवार 26 अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलैंजर्स बैंगलोर की टीम को हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने ओपनर जेसन रॉय की तूफानी पारी के बाद कप्तान नितीश राणा के 48 और डेविड वीसा की 3 गेंद पर 12 की बदौलत 5 विकेट पर 200 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में बैंगलोर की टीम 8 विकेट पर 178 रन ही बना पाई. कप्तान विराट कोहली ने 54 रन की पारी खेली.

विजय कुमार के यॉर्कर पर बैटर चित

बैंगलोर के खिलाफ कोलकाता के ओपनर जेसन रॉय ने तूफानी फिफ्टी जमाई. महज 29 गेंद पर 4 चौके और 5 छ्क्के जमाते हुए उन्होंने 54 रन बनाए. इस पारी का अंत विजय कुमार ने एक शानदार यॉर्कर से किया. भारतीय दिग्गज जसप्रीत बुमराह जैसी इस सटीक यॉर्कर का जवाब जेसन रॉय के पास नहीं था. आउट होकर वो सीधा सिर झुकाकर वापस बाहर की तरफ चले गए.

Cleaned up 🔥🎯

A leg-stump yorker by Vijaykumar Vyshak to put an end to Jason Roy’s innings 👌🏻👌🏻#TATAIPL | #RCBvKKR pic.twitter.com/fID5xANmL0

— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2023