गंभीर से विवाद के 10 दिन के भीतर विराट कोहली ने दिखाया अलग रूप, 4 मौकों पर लूटी महफिल, कोई नहीं समझ पाया खेल

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में 1 मई का दिन फैन्स को बरसों-बरस याद रहेगा. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मैच खेला गया. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से मात दी. मैच के दौरान विराट कोहली और लखनऊ के अफगानी पेसर नवीन उल हक के बीच कहासुनी हुई. मैच के बाद हाथ मिलाने के दौरान भी नवीन और विराट के बीच बहस देखी गई. विराट और नवीन के बीच शुरू हुई इस बहस में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर भी शामिल हो गए. मैच के बाद गौतम और विराट को बीच काफी झगड़ा हुआ, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इस झगड़े की पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर आलोचना की. यहां तक कि कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने तो विराट और गंभीर को बैन करने तक की मांग बीसीसीआई से कर डाली.

विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच झगड़ा हुए तकरीबन 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन विराट कोहली ने मैच के दिन से फैन्स को अपना बनाना शुरू कर दिया है. मैच के दिन गौतम गंभीर से झगड़े के बाद लखनऊ में फैन को गले लगाकर पहली बार विराट ने अपना एक अलग ही रूप दिखाया. मैच के दौरान पहले नवीन उल हक और फिर गौतम गंभीर से झगड़े के बाद विराट कोहली काफी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा फैन पर जाहिर नहीं होने दिया. जब फैन सिक्योरिटी तोड़कर उनसे मिलने मैदान पर आया तो विराट कोहली ने इस फैन को गले से लगा लिया.

इतने बड़े झगड़े के बाद विराट कोहली के इस तरह के व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया. इसके बाद तीन और ऐसे मौके आए, जब विराट कोहली ने फैन्स को अपना स्वभाव का दीवाना बना दिया. गौतम गंभीर से हुए झगड़े के बाद लग रहा था कि यह मामला आसानी से थमने वाला नहीं हैं और विराट कोहली इसे भूलने वाले भी नहीं हैं, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान ने सभी को गलत साबित करते हुए अपना एक अलग ही गुड ब्वॉय वाला रूप दिखाया.

गौतम गंभीर से झगड़े के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली में ही मैच खेला. इस मैच के दौरान दो बार विराट कोहली फैन्स का दिल जीतते हुए नजर आए. इस मैच के लिए विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी मैदान पर आए थे. विराट कोहली ने जैसे ही अपने कोच को मैदान पर देखा तो तुरंत उनके पास जाकर उनके पैर छू लिए. विराट कोहली का अपने बचपन के कोच के प्रति इस तरह सम्मान दिखाना फैन्स को काफी ज्यादा पसंद आया. फैन्स ने विराट कोहली के इस जेस्चर की जमकर तारीफ की.

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैच के दौरान ही विराट कोहली पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली से हाथ मिलाते हुए और उन्हें गले लगाते हुए भी नजर आए. दरअसल, इस मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मैच के दौरान विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच मतभेद उभर कर सामने आए थे. मैच के बाद दोनों ने एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया था. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि विराट और सौरव दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है. ऐसे में विराट कोहली का सौरव गांगुली से सबकुछ भुलाकर सुलह कर लेना फैन्स का दिल जीत रहा है. फैन्स विराट कोहली की पुराना झगड़ा भूलकर नए सिरे से शुरुआत की पहल करने की तारीफ कर रहे हैं.

विराट कोहली से जुड़ी चौथी घटना वानखेड़े स्टेडियम की है. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से पहले विराट कोहली मुंबई के वानखेड़े मैदान पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिले. इस मुलाकात के दौरान विराट कोहली ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर के साथ काफी हंस-हंसकर बात करते हुए नजर आए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले टॉप दो खिलाड़ियों के बीच बातचीत हुई. विराट कोहली की सचिन तेंदुलकर के साथ यह प्यारी मुलाकात भी फैन्स का दिल जीत रही है.

