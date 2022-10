VIDEO: कोहली को वॉर्मअप मैच में नहीं मिला मौका, तो खुद को टीम से किया ‘अलग’ राहुल ने भी दिया साथ

पर्थ. टीम इंडिया (Team India) ने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. टीम ने सोमवार को एक वॉर्मअप मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया केा 13 रन से हराया. मैच में सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतक लगाया तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके. विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) को मौका नहीं मिला. सूर्यकुमार यादव के 52 रन के सहारे भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 158 रन बनाए. कप्तान रोहित सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए. ऋषभ पंत और दीपक हुडा भी कुछ खास नहीं कर सके. जवाब में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं.

वॉर्मअप मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल तुरंत मैदान पर उतर आए और प्रैक्टिस शुरू कर दी. उनके साथ टीम का अन्य कोई खिलाड़ी नहीं था. दोनों सपोर्ट स्टाफ के साथ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे. दोनों तैयारी का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते. मालूम हो कि काेहली ने टी20 एशिया कप से लय हासिल कर ली है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक भी जड़ा था. यह उनका टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक है. वे ऑस्ट्रेलिया में टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय भी हैं. ऐसे में वर्ल्ड कप में टीम की जीत का दारोमदार उन्हीं पर होगा.

Virat Kohli and KL Rahul practicing after the warm-up match. pic.twitter.com/jo2VcH9xYy

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 10, 2022