IND vs SA 3rd Test: केपटाउन टेस्ट में विराट कोहली और साथी खिलाड़ियों ने खोया आपा, डीन एल्गर नॉटआउट हुए तो स्टंप माइक पर जताई निराशा

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को सीरीज के तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच (IND vs SA 3rd Test) में जीत के लिए 212 रन का लक्ष्य दिया है. टीम इंडिया की दूसरी पारी 198 रन पर सिमट गई. केपटाउन में खेले जा रहे इस मुकाबले के तीसरे दिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनके साथियों ने आखिरी 45 मिनट के खेल के दौरान उस वक्त आपा खो दिया, जब प्रतिद्वंद्वी कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) विवादास्पद डीआरएस निर्णय के कारण पैवेलियन लौटने से बच गए.

दक्षिण अफ्रीकी पारी के 21वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एल्गर साफ पगबाधा लग रहे थे लेकिन रीप्ले से पता चला कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी. कोहली हालांकि डीआरएस के फैसले से खुश नहीं दिखे और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस पर नाखुशी जताई. भारतीय खिलाड़ियों को पता था कि स्टंप माइक में उनकी हर बातचीत रिकॉर्ड हो रही है. ऐसे में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया.

इस दौरान किसी भारतीय खिलाड़ी ने कहा, ‘पूरा देश 11 खिलाड़ियों के खिलाफ है.’ तो वही दूसरे खिलाड़ी ने कहा, ‘प्रसारणकर्ता यहां पैसे बनाने के लिए है.’ एक और भारतीय खिलाड़ी ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि माइक्रोफोन हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है.’

अश्विन भी प्रसारक की बॉल-ट्रैकिंग तकनीक पर कटाक्ष करने से खुद को रोक नहीं पाए, उन्होंने कहा, ‘सुपरस्पोर्ट- आपको जीतने के बेहतर तरीके खोजने चाहिए.’ इस पर कोहली ने कहा, ‘सिर्फ विरोधी टीम पर ही नहीं, अपनी टीम पर भी ध्यान दें. हर समय लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.’

Virat Kohli being himself, accusing Third Umpire of injustice with the Dean Elgar DRS controversy. #INDvsSAF #INDvsSA #CricketTwitter #viratkholi #Ashwin #DRS #Rahane pic.twitter.com/tKSgRYXeA8

— Shubham J. Ghatul Patil (@ghatuls) January 13, 2022