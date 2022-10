VIDEO: भारत की जीत और 90 हजार फैंस, द्रविड़ मैदान में चीख उठे और ड्रेसिंग रूम में कोहली को...

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने रविवार को अपने करियर की बेस्ट पारी खेली. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) के एक मुकाबले में जब टीम इंडिया 31 रन पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब पूर्व कप्तान ने मोर्चा संभाला. मैच पाकिस्तान से (IND vs PAK) था, ऐसे में दोनों ही टीमों पर दबाव था. लेकिन कोहली को चेस मास्टर कहा जाता और उन्होंने एक बार फिर इसे साबित भी किया. मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने लक्ष्य को 6 विकेट खोकर अंतिम गेंद पर हासिल किया. कोहली 53 गेंद पर 82 रन बनाकर नाबाद रहे. पहली 21 गेंद पर उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए थे और एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी. भारतीय टीम सुपर-12 के अपने दूसरे मुकाबले में 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ उतरेगी.

आईसीसी ने मैच के बाद एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि जैसे ही आर अश्विन विजयी शॉट खेलते हैं, कोच राहुल द्रविड़ मैदान पर ही चीख पड़ते हैं और खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने लगते हैं. इसके बाद वे स्टेडियम के अंदर जाकर विराट कोहली को काफी देर तक गले लगाते हैं और जीत की बधाई देते हैं. मालूम हो कि बतौर कोच यह टूर्नामेंट राहुल द्रविड़ के लिए भी बेहद अहम है.

