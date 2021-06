विराट की बेटी वामिका की फोटो क्लिक करने पर भड़के फैंस, बोले- बच्चे का दम घुट रहा होगा

नई दिल्ली. कुछ सेलिब्रिटीज अपनी निजी जिंदगी को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं. ऐसे ही एक कपल है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा. दोनों ने साल 2017 में शादी की थी और इसी साल जनवरी में दोनों की बेटी वामिका का जन्म हुआ.अपनी बेटी के स्वागत की खुशखबरी साझा करने के साथ, अनुष्का और विराट ने एक बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने सभी से अनुरोध किया था कि वे उनकी निजता का सम्मान करें और वामिका की तस्वीरें न क्लिक करें. इसके बावजूद कई मौकों पर वामिका की तस्वीरें खीचीं गईं हैं और हर बार फोटोग्राफर्स इसे लेकर विराट और अनुष्का के फैंस के निशाने पर रहे.



बीती रात भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई. विराट के साथ अनुष्का और वामिका भी एयरपोर्ट पहुंचीं. अनुष्का जैसे ही बस से नीचे उतरीं तो फोटोग्राफर्स वामिका की तस्वीरें खींचने लगे. इस दौरान वामिका अनुष्का की बाहों में सोई हुई नजर आईं. फोटोग्राफर्स वामिका की तस्वीरें न खींच पाए. इस वजह से अनुष्का ने वामिका का मुंह पूरी तरह ढंका हुआ था. फिर भी वामिका का चेहरा दिख रहा. इसका वीडियो जैसा ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ तो यूजर्स भड़क उठे.



फोटोग्राफर्स पर भड़के फैंस कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो वामिका की एक झलक पाकर खुश दिखे. लेकिन समाज का एक वर्ग भी है, जो इन हालिया तस्वीरों को देखकर गुस्से में है. एक यूजर ने लिखा कि उस बच्चे का दम घुट रहा होगा, उसे इतना ज्यादा ढंकना पड़ा. ये वाकई शर्मनाक है, उनकी निजता का सम्मान करें. एक अन्य यूजर ने फोटोग्राफर्स के लिए लिखा आपको शर्म आना चाहिए. आखिर आप क्यों विराट-अनुष्का की बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. माता-पिता की सोच का सम्मान करें. वो नहीं चाहते कि बेटी की तस्वीरें खींची जाए. तो फिर क्यों ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना?.



एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि विराट-अनुष्का की निजता का सम्मान करें(social media)

एक अन्य यूजर ने लिखा कि वामिका की तस्वीरें क्लिक न हो. इसलिए अनुष्का को बेटी का चेहरा तक ढंकना पड़ा. उनकी निजता का ध्यान रखें (social media)

एयरपोर्ट पर वामिका की तस्वीरें खींचे जाने को लेकर ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हैं. (Social Media)

एक और यूजर ने लिखा ने कैमरे की फ्लैश लाइट कितना परेशान करती है. कम से कम ये तो देखें कि बच्चा सो रहा है. इतनी रोशनी पैदा करने वाली लाइट्स बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है. खुद इंसान बने और दूसरों के साथ भी इंसान जैसी ही बर्ताव करें. ये कोई सामान नहीं है. क्या आपने कभी इनकी निजता का सम्मान किया है?.





कुछ दिन पहले ही विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything नाम से सवाल-जवाब का सेशन रखा था. इसी दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा था कि आप कब अपनी बेटी वामिका का चेहरा दुनिया को दिखाएंगे. इसके जवाब में कोहली ने लिखा था मैंने और अनुष्का ने ये फैसला लिया है कि हम अपनी बेटी को तब तक सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे, जब तक वो इसे समझने लायक नहीं हो जाती और इसे लेकर खुद अपनी पसंद तय कर सके.