T20 World Cup 2021: विराट कोहली पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ लौटे मुंबई- VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और बेटी वामिका (Vamika) के साथ यूएई से मुंबई वापस लौट आए हैं. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत का सफर 8 नवंबर को ही खत्म हो गया था. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा था. हालांकि, इसके बाद अफगानिस्तान और नामीबिया को बड़े अंतर से हराने के बाद भारत की कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन वह उम्मीद अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत पर निर्भर थी. फिर अफगानिस्तान के न्यूजीलैंड से हारने के बाद बची उम्मीद भी खत्म हो गई. भारत टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर सका.

मुंबई वापस लौटने के बाद अब विराट कोहली कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताएंगे. उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दोबारा टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे. सोशल मीडिया पर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और वामिका के मुंबई एयरपोर्ट पर लौटने की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. विराट कोहली पिछले काफी वक्त से बायो बबल थकान की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ी जनवरी से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, आईपीएल और दूसरी सीरीज के लिए बायो बबल में रह रहे हैं. ऐसे में वे मानसिक रूप से थके हुए हैं.

विराट कोहली ने वर्कलोड को कारण बताते हुए आईपीएल 2021 के यूएई फेज से पहले ही टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही सीरीज के पहले तीन टी20 मैच और पहले टेस्ट के लिए आराम दिया गया है. विराट 3 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे. इससे पहले वह अपना क्वॉलिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिताएंगे.

