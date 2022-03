Women's World Cup 2022: कोहली ने फैंस से की खास अपील... वर्ल्ड कप में 6 मार्च को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत

नई दिल्ली. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप (Women’s World Cup 2022) का आयोजन 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा. मिताली राज की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ करेगी. इस हाईवोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए दोनों देशों के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी विश्व कप में महिला टीम के उत्साहवर्धन को तैयार हैं. कोहली ने सोशल मीडिया पर भारतीय महिला टीम को चीयर करने की अपील की है.

विराट इस समय अपने 100वें टेस्ट मैच की तैयारी में जुटे हुए हैं. श्रीलंका के खिलाफ कोहली शुक्रवार को मोहाली में अपने करियर का 100वां टेस्ट (Virat Kohli 100th Test) मैच खेलने उतरेंगे. इस अहम टेस्ट मैच से पहले कोहली ने महिला टीम के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘ वीमेन इन ब्लू का उत्साह बढ़ाने और हमारा ब्लू बंधन की ताकत दिखाने का इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता, क्योंकि यह आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का समय है.’

यह भी पढ़ें:Women’s World Cup 2022: हरमनप्रीत कौर खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप में नाबाद 171 रन की पारी, सही समय पर फॉर्म में लौटीं

जेसन रॉय की जगह गुजरात टाइटंस में शामिल होने को तैयार ये 3 खिलाड़ी, T20 में है धांसू रिकॉर्ड

No better time to cheer for the #WomenInBlue and show the strength of #HamaraBlueBandhan than this, ‘cause it’s time for the ICC Women’s World Cup 2022!

इन 8 टीमों के बीच होगा घमासान

भारतीय महिला टीम (Indian Women Cricket Team) साल 2017 के विश्व कप के फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही थी. मौजूदा विश्व कप में भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश सहित कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट के मुकाबले राउंड राबिन के तहत खेला जाएगा. सभी टीमें कम से एक बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी. शीर्ष की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. खिताबी मुकाबला 3 अप्रैल को खेला जाएगा.

6 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व कप पर सबसे ज्यादा 6 बार कब्जा किया है. इसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है, जिसने 4 बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है. न्यूजीलैंड को एक बार विश्व विजेता बनने का मौका मिला है. कोरोना महामारी को देखते हुए आईसीसी ने इस बार नया नियम लागू किया है. इस बार एक टीम 9 खिलाड़ियों के साथ भी मैदान पर उतर सकती है.

Tags: Indian Womens Cricket, Mithali raj, Virat Kohli, Womens Cricket, Womens World Cup 2022