VIDEO: कोहली की बल्लेबाजी के दीवाने हुए पोंटिंग, रउफ की गेंद पर लगे बैकफुट छक्के को लेकर कही बड़ी बात

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा है कि 23 अक्टूबर को खचाखच भरे एमसीजी में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ की गेंद पर विराट कोहली का बैकफुट पर सीधा छक्का टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले छक्कों में से एक होगा. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 मैच के दौरान 53 गेंद में नाबाद 82 रनों की पारी खेली थी.

अपनी आतिशी पारी में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज ने बैकफुट पर एक शानदार सीधा छक्का लगाया था, जिसने टीम को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पर चार विकेट की अंतिम गेंद पर रोमांचक जीत दिलाने में मदद की और क्रिकेट की दुनिया ने उस शॉट के बारे में बात करना शुरू कर दिया था. कोहली के धमाका करने से पहले भारत की असंभावित जीत का समीकरण आठ गेंदों में से 28 पर आ गया था और रउफ की गेंद पर उन्होंने जो आश्चर्यजनक शॉट लगाए, उसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया.

पोंटिंग ने अद्भुत शॉट को याद करते हुए आईसीसी पर कहा, ‘मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन रउफ की गेंद पर कोहली का बैकफुट पर सीधा छक्का टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले छक्कों में से एक होगा.’ अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाने का मतलब था कि स्पिनर मोहम्मद नवाज द्वारा दिए गए आखिरी ओवर में सिर्फ 16 की जरूरत थी, और पोंटिंग का कहना है कि कोहली को पाकिस्तान की स्थिति का पता चल गया था.

