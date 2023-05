DC vs RCB: विराट कोहली ने मैच से पहले छुए गुरु के पैर, फिर मैदान पर उतरते ही शिखर पर पहुंचे, रोहित कोसों पीछे

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 50वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया. विराट कोहली ने 12 रन बनाते ही आईपीएल में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. अबतक आईपीएल में कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है. इस मैच के शुरू होने से पहले विराट कोहली ने अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का आशीर्वाद लिया था.

विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 12 रन बनाते ही लीग में 7 हजार रन पूरे कर लिए. कोहली आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं. इस मैच से पहले तक कोहली के नाम आईपीएल में 6988 रन थे और वो आईपीएल के टॉप स्कोरर थे. लेकिन, दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 7 हजार रन पूरे कर लिए. आईपीएल में सबसे ज्यादा 5 शतक विराट ने ही लगाए हैं. उन्होंने 233वें मैच में अपने 7 हजार रन पूरे किए हैं.

