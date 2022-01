Virat Kohli Record: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, 39 कम मैच खेलकर बनाया महारिकॉर्ड

नई दिल्ली. विराट कोहली ने भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यह रिकॉर्ड विरोधी टीमों के घर में सबसे अधिक रन बनाने का है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने बुधवार को अपनी पारी के दौरान जैसे ही नौवां रन लिया, वैसे ही अवे ग्राउंड पर सबसे ज्यादा वनडे रन (Most Away runs in ODI) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. पहले यह रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम था.

विराट कोहली (Virat Kohli) जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) पहले वनडे मैच में उतरे तो अवे मैचों में उनके नाम 5057 रन दर्ज थे. इस कैटेगरी का भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम था, जिन्होंने अवे वनडे मैचों में 5065 रन बनाए हैं. सचिन को ये रन बनाने के लिए 147 मैच खेलने पड़े. जबकि विराट कोहली ने सिर्फ 108 मैच में ही सचिन का आंकड़ा पार कर लिया. यानी, विराट को सचिन से आगे निकलने के लिए 39 मैच कम खेलने पड़े.

विराट ने अवे मैचों में कितने रन बनाए हैं? यह जानने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि अवे मैचों का मतलब विदेश में खेले गए मैच नहीं है. अवे मैचों का मतलब है कि विरोधी टीम के घर पर खेले गए मैच. उदाहरण के लिए कोहली अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसी की जमीन पर खेलते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेटर के लिए अवे मैच कहलाएगा. लेकिन अगर विराट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी तीसरे देश में खेलते हैं, वह न्यूट्रल ग्राउंड कहलाता है. जब हम विदेशी ग्राउंड पर मैच की बात करते हैं तो अवे और न्यूट्रल दोनों मैदान के प्रदर्शन को जोड़ लिया जाता है.

विदेशी धरती पर 11 हजार रन बना चुके हैं सचिन

विराट कोहली ने अवे मैचों में 5,108 रन बनाए हैं. जबकि अगर विदेश में खेले गए मैचों की बात करें तो वे ऐसे मुकाबलों में 7,226 रन बना चुके हैं. इसी तरह अवे मैचों में 5065 रन बनाने वाले सचिन ने विदेश में कुल 11,450 रन बनाए हैं, जो विश्व रिकॉर्ड है.

