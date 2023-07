नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) डोमिनिका टेस्ट में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. किंग कोहली को काफी अर्से बाद उन्हें पिछले अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखा जा रहा है. उनकी संयम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे दिन वह 36 रन बनाकर नाबाद रहे. इस बीच उनके बल्ले से महज एक ही चौका निकला. कोहली के बल्ले से जब यह चौका निकला तो वह भी काफी खुश नजर आए और शतक के स्टाइल में हुंकार भरते हुए इसका जश्न मनाया.

जोमेल वारिकन के ओवर में कोहली ने लगाया चौका:

डोमिनिका टेस्ट का अपना पहला चौका विराट कोहली ने विपक्षी टीम के फिरकी गेंदबाज जोमेल वारिकन के खिलाफ लगाया. दरअसल, वारिकन वेस्टइंडीज के लिए 108वां ओवर डाल रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद पर कोहली बल्लेबाजी के लिए तैयार थे. वारिकन ने यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और इस पर कोहली पूरी तरह से टूट पड़े. उन्होंने अपना फेवरेट शॉट लगाते हुए इस गेंद को कवर की दिशा से बाहर पहुंचाया.

Virat Kohli celebrating his first boundary of the innings.

What a fantastic character.pic.twitter.com/f0DLJ8No4f

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 14, 2023