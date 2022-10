T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया में चिल करते नजर आए विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ी- शेयर की खूबसूरत PHOTO

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप का आगाज बस कुछ दिनों में होने वाला है. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. टीम को यहां अपने पहले प्रैक्टिस मैच में जीत नसीब हुई है. लेकिन पहले प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मैदान में नहीं उतरे थे. दूसरे अभ्यास मैच से पहले कोहली साथी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की सैर पर निकले, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में वह हर्षल पटेल, दीपक हुडा और अक्षर पटेल के साथ नजर आ रहे हैं. विराट ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ‘लड़कों के साथ छुट्टी पर.’

एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने के बाद विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में लौट आए है. उन्होंने अंतिम तीन पारियों में एक अर्धशतक और और एक पारी में महज एक रन से अर्द्धशतक से चूक गए थे. कोहली को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में आराम दिया गया था, लेकिन उम्मीद है कि वह गुरुवार को अगले अभ्यास मैच में जरूर हिस्सा लेंगे.

बता दें कि विराट कोहली से इस साल विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है. वह एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टी20 विश्व कप में दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं. पिछले साल टी20 विश्व कप में विराट की कप्तानी में टीम इंडिया सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

वहीं कुछ दिन पहले विराट को अभ्यास मैच देखने आए कुछ फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए देखा गया था. उन्होंने अपने फैंस के साथ उस दौरान बातचीत भी की थी.

