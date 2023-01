Virat Kohli के 71वें शतक तक शादी नहीं करने की खाई थी सौगंध, अब बज गया बैंड; मिला स्पेशल 'वेडिंग गिफ्ट'

हाइलाइट्स विराट कोहली की एक पारी से बन गया फैन का दिन खास कोहली के 71वें शतक तक शादी नहीं करने की खाई थी कसम

नई दिल्ली. विराट कोहली ने 2023 की धमाकेदार शुरुआत की. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में दो शतक ठोके. तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे में कोहली ने 160 रन की पारी खेली थी. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका 74वां शतक था. अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता. जब कोहली के 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार 3 साल के बाद खत्म हुआ था. फैंस को उनके इस शतक का बड़ी बेसब्री से इंतजार था.

एक फैन तो सबसे आगे निकला. उसने तो कसम खा ली थी कि शादी तभी करूंगा, जब कोहली के बल्ले से 71वां इंटरनेशनल शतक निकलेगा. खैर, कोहली के सारे फैंस का यह इंतजार तो पिछले साल अगस्त-सितंबर में एशिया कप में पूरा हो गया था.

इस टूर्नामेंट में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 71वं शतक पूरा किया था. लेकिन, 34 साल के अमन अग्रवाल नाम के विराट के इस जबरा फैन की तो मानो लॉटरी लग गई. 71वें शतक के बाद इस फैन को विराट की तरफ से एक और गिफ्ट मिला. वो भी शादी के दिन. इससे जुड़ी एक पोस्ट इस फैन ने ट्विटर पर शेयर की. अमन ने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने तो 71वां शतक मांगा था. लेकिन, विराट ने तो जिस दिन मेरी शादी हो रही है, उसी दिन 74वां शतक ठोककर इस दिन को और स्पेशल बना दिया.

अमन ने एक कोलाज शेयर किया है, जिसमें एक तरफ तो लिखा है ‘I Will Not Get Get Married जबतक विराट कोहली अपना 71वां शतक नहीं ठोक देते हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ यही फैन शेरवानी पहने खड़ा है और पीछे टीवी पर शतक के बाद विराट बल्ला लहराते नजर आ रहे हैं. कोहली के इस जबरा फैन का यह पोस्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है और शेयर करने के बाद अबतक इसे लाखों लोग देख चुके हैं.

