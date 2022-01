विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली बार दिखी झलक, अनुष्का शर्मा की गोद में आईं नजर

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे (IND vs SA 3rd ODI) के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वामिका की पहली झलक दिखी. जब टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी, तब विराट की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) स्क्रीन पर नजर आईं. उनकी गोद में बेटी वामिका थी. वामिका की पहली झलक देखने का इंतजार काफी लोग बेसब्री से कर रहे थे, ऐसे में रविवार को उनकी यह चाहत पूरी हो गई.

केपटाउन में सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद थीं. वह स्टैंड्स में अपनी बेटी वामिका के साथ खड़ी थीं, तब ही कैमरा उनकी ओर गया. वामिका पिंक ड्रेस पहने अनुष्का की गोद में थीं. यह पहली बार है, जब वामिका की झलक उनके फैंस को देखने को मिली.

पिछले साल 11 जनवरी को वामिका का जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया तक पर नजर नहीं आई है. हाल में उनका जन्मदिन दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. हालांकि वामिका की साफ तस्वीर किसी को भी देखने को नहीं मिली थी.

#vamika cute mom and daughter is here ❤️ #Viral #ViratKholi #anushka pic.twitter.com/f0UrdheeUG

— Hari Krish (@HariKrish_D95) January 23, 2022