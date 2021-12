विराट कोहली या सौरव गांगुली? आखिर कौन बोल रहा सच? दोनों कर रहे अलग-अलग दावे, देखें VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली VS रोहित शर्मा कप्तानी विवाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विराट कोहली बनाम सौरव गांगुली (Virat Kohli vs Sourav Ganguly) जैसा हो गया है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और ने नहीं, खुद विराट कोहली ने की. कोहली ने कहा कि उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाने की जानकारी इस फैसले से सिर्फ डेढ़ घंटे पहले दी गई. इस बारे में उनसे पहले कोई बात नहीं की गई. विराट ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का नाम लिए बिना उनके उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें दादा ने कहा था कि उन्होंने कोहली से टी20 कप्तान बने रहने की अपील की थी.

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों से परदा हटाया. उन्होंने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध हैं. विराट ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ किसी तरह का विवाद होने की खबरों का भी खंडन किया. विराट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोहित शर्मा और उनके बारे में चल रही बातें भले ही ठंडी पड़ जाएं, लेकिन दादा के साथ उनके अनबन को हवा मिल गई है.

विराट कोहली ने इस साल सितंबर में टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी. भारतीय कप्तान ने अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के दावे के बारे में सवाल उठा दिए. कोहली ने कहा, ‘जब मैंने टी20 टीम की कप्तानी छोड़ी तो मुझे कभी नहीं कहा गया कि आप कैप्टेंसी मत छोड़िए, बल्कि उसे बहुत अच्छे से रिसीव किया गया. कहा गया कि यह बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है.’

This is getting serious between virat kohli and dada

Both have opposite words

Definitely not a good sign for indian cricket.#BCCI pic.twitter.com/9owZ3jnnBC

— Frozen (@ein_scofield) December 15, 2021