बचपन में दोस्त से कहा, 'बड़ा आदमी बनूंगा और एक्ट्रेस से शादी करूंगा', सच निकली एक-एक बात, कौन है वो क्रिकेटर?

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल के 16वें सीजन में बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की ओर से खेल रहे कोहली मौजूदा आईपीएल में 5 अर्धशतक जड़ चुके हैं. दिल्ली में जन्मे विराट ने क्रिकेट का ककहरा कोच राजकुमार शर्मा (Rajkumar Sharma) से सीखा. आरसीबी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें विराट कोहली से जुड़ी उनकी बचपन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बाते हैं जो शायद उनके फैंस नहीं जानते होंगे. कोहली का बचपन से सपना किसी अभिनेत्री से शादी करना और टीम इंडिया के लिए खेलना था.

आरसीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें कोहली के दोस्त शलज (Shalaj) की मां बता रही हैं कि कैसे विराट ने छोटी उम्र में ही अभिनेत्री से शादी करने का सपना देखा था. विराट के साथ शलज भी कोच राजकुमार शर्मा से क्रिकेट की कोचिंग लेने जाते थे. शलज ने वीडियो में बचपन की स्क्रैप बुक शेयर की है जिसमें विराट ने लिखा था कि वह भारत के लिए खेलना चाहते हैं.

Stories from Virat Kohli’s childhood in Delhi

We met Virat’s first coach Rajkumar Sharma, childhood friend Shalaj & his mother, and they tell us beautiful unheard anecdotes from Virat’s early days as a budding cricketer in Delhi, on @HombaleFilms brings to you Bold Diaries.… pic.twitter.com/wzbpeoTxfu

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 5, 2023