IND vs BAN: विराट कोहली ने 1 या 2 नहीं बल्कि छोड़े 4 कैच...फिर गलत आउट की कर दी मांग! वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन भारत की तरफ से काफी मिसफील्ड देखने को मिली है. अक्षर पटेल (Axar Patel) ने अपनी फिरकी में तीन बल्लेबाजों को फंसाया. उनके प्रदर्शन में चार चांद लग सकते थे लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) की मिस फील्ड की वजह से वह चूक गए. पूर्व कप्तान के मिस फील्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कोहली टीम इंडिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक माने जाते हैं. लेकिन इस मुकाबले में रन मशीन का वह रूप देखने को नहीं मिला. उन्होंने लिटन दास के दो आसान कैच छोड़ दिए. इतना ही नहीं, उन्होंने गलत आउट की भी मांग कर ली. जिसके बाद कमेंटेटर्स ने इस मुद्दे को लेकर काफी बात की. हालांकि अंपायर का आखिरी फैसला नॉटआउट ही रहा. कोहली के मिस फील्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Virat Kohli is dropping catches in Slip. He dropped 4 of it today. #ViratKohli #Kohli #BANvsIND #INDvsBAN

