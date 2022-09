VIDEO: किंग कोहली की गली क्रिकेट पर पाठशाला, 'लप्पा शॉट' के सवाल पर दिया मजेदार जवाब

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के मैच से पहले विराट कोहली का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली गली क्रिकेट स्लैंग ‘लप्पा’ के बारे में समझा रहे हैं. दरअसल यह किंग कोहली की गली क्रिकेट पर पाठशाला है, जहां उनसे ‘लप्पा शॉट’ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस स्लैंग का मतलब बताते हुए उन मजेदार पलों को भी याद किया, जब वह इस शॉट को खेला करते थे. ‘डू यू नो योर क्रिकेट स्लैंग’ शीर्षक वाला यह वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो गया है.

विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और उन्हें उनकी बल्लेबाजी की क्लासिक शैली के लिए पहचाना जाता है. दिल्ली के इस खिलाड़ी ने भी अपना बचपन स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हुए बिताया है. और जब उनसे हाल ही में ‘लप्पा शॉट’ के बारे में पूछा गया, स्टार बल्लेबाज अपनी हंसी नहीं रोक पाए और फिर उन्होंने इस स्लैंग का अर्थ समझाते हुए स्ट्रीट क्रिकेट के अपने कुछ मज़ेदार पलों को याद किया.

.@imVkohli is back with your weekly guide to cricket slangs 👨🏻‍🏫🏏#INDvsAUS pic.twitter.com/vfKAI5mYPc

— PUMA Cricket (@pumacricket) September 20, 2022