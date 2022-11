Virat Kohli fans Reaction: चेतन शर्मा एंड कंपनी के बर्खास्त होते ही विराट कोहली के फैंस क्यों खुशी से झूम रहे हैं? समझिए

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चेतन शर्मा (Chetan Sharma) को चयनसमिति के मुख्य चयनकर्ता के पद से बर्खास्त कर दिया है. चेतन के साथ साथ उनकी टीम के सदस्य रहे देबाशीष मोहंती, सुनील जोशी और हरविंदर सिंह को भी चयनसमिति से हटा दिया गया है. चेतन शर्मा को उनके पद से बर्खास्त किए जाने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. कोहली के फैंस सोशल मीडिया पर चेतन शर्मा और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को लेकर जमकर खरी खरी सुना रहे हैं.

चेतन शर्मा को साल 2020 में पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया था. वह अपने पद पर दो साल तक रहे. चेतन शर्मा के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम ने कई द्विपक्षीय सीरीज जीती लेकिन आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी जीतने में वह नाकाम रही.

विराट कोहली ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी. इसके बाद उनकी जगह पर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त कर दिया गया था. एक फैन ने लिखा, ‘ सबसे पहले, ‘गांगुली और चेतन शर्मा’ की जोड़ी ने ऐसा माहौल बनाया कि कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है. इसके बाद रोहित को कप्तान बना दिया. अब, वे दोनों बर्खास्त हो गए हैं और अभी भी कोहली भारत के के बेस्ट परफॉर्मर हैं.’

