विराट कोहली केक काटने से पहले भूले मोमबत्ती बुझाना, धोनी ने दिलाया याद तो सब हंस पड़े- VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने 5 नवंबर यानी शुक्रवार को अपना 33वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. भारतीय कप्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के मैच के बाद अपना जन्मदिन टीम के साथियों के साथ मनाया. भारतीय टीम ने इस मैच में स्कॉटलैंड को 8 विकेटों से मात दी. यह जीत भारत और विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इससे टीम का नेट रनरेट सुधारने में काफी मदद मिली. जीत के बाद भारतीय टीम ने अपने कप्तान का जन्मदिन ड्रेसिंग रूम में मनाया, जिसका वीडियो बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

विराट कोहली के जन्मदिन के सेलिब्रेशन के इस वीडियो को फैन्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली केक काटने से पहले मोमबत्ती बुझाना भूल जाते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ऐसे में विराट को याद दिलाते हैं कि उन्हें मोमबत्ती भी बुझानी है. धोनी के याद दिलाने पर जब विराट मोमबत्ती बुझाते हैं तो उनके आसपास खड़े साथी खिलाड़ी मोहम्मद शमी, ईशान किशन और रवींद्र जडेजा बुरी तरह से हंसने लगते हैं.

दिल्ली में जन्मे बल्लेबाज विराट कोहली को मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा के साथ केएल राहुल और रोहित शर्मा ने जन्मदिन का खास उपहार दिया. इन खिलाड़ियों के दम पर भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 मैच में स्कॉटलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ग्रुप-2 में चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

