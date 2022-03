IND vs SL: विराट कोहली ने मोहाली टेस्ट के दौरान दर्शकों के साथ की मस्ती, Video वायरल

नई दिल्ली. किसी क्रिकेट मैदान पर दर्शकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनसे घुलना-मिलना है, इस बारे में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से बेहतर कोई नहीं जानता है. मोहाली टेस्ट (Mohali Test) के दौरान उन्होंने दिखाया कि वह इस कला में सर्वश्रेष्ठ क्यो हैं. उन्होंने श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेला. इस दौरान विराट ने स्टेडियम में टीम और गेंदबाजों का समर्थन करने के लिए दर्शकों को उत्साहित किया.

श्रीलंका की दूसरी पारी का यह 30वां ओवर था और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) गेंदबाजी कर रहे थे. इस दौरान स्लिप में तैनात विराट कोहली ने को दर्शकों के साथ इंगेज होते देखा गया. वह दर्शकों से टीम और गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने का इशारा कर रहे थे. कोहली भारत के लिए 100 टेस्ट खेलकर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) जैसे क्रिकेटरों के क्लब में शामिल हो गए. भारत के लिेए 100 टेस्ट खेलने वाले वह 12वें क्रिकेटर हैं.

Virat Kohli and the crowd – what a story! pic.twitter.com/Y2cjyMY1Du

— CricketsUpdates (@CRICKET04756762) March 6, 2022