IPL 2023: RCB का खिताब इस बार पक्का! 'कप्तान' बन गया टीम का कोच, कोहली का बड़ा राज किया फाश

नई दिल्ली. IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल (रविवार) को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी. ये मुकाबला बैंगलुरू में खेला जाएगा. आरसीबी आज तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है. विराट कोहली और पूरी टीम इस सीजन में इस सूखे को खत्म करना चाहेगी. इसके लिए आरसीबी जोरदार तैयारी कर रही है. इस तैयारी को और पुख्ता करने के लिए कप्तान भी पहुंचा.

अब आप सोच रहे होंगे कि आरसीबी की तैयारी को पुख्ता कराने के लिए कौन सा कप्तान आ गया. तो बता दें वो कप्तान कोई और नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं. जो विराट कोहली के पक्के दोस्त हैं और टीम की हौसला अफजाई के लिए प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे थे. सुनील छेत्री ने टीम के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और शानदार कैच भी लपका. इसका वीडियो आरसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

आरसीबी के प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे सुनील छेत्री

इस वीडियो में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपनी दाईं और हवा में छलांग लगाकर शानदार कैच लपका. इस वीडियो का कैप्शन दिया गया है, स्पोर्ट्स का क्रॉस कल्चर!. इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान छेत्री ने आरसीबी की जर्सी भी पहनी हुई थी.

Cross culture of sports! Indian football captain and legend Sunil Chhetri dropped by at the Chinnaswamy to watch RCB practice, and spent time with Virat Kohli and the boys. @chetrisunil11‘s fielding skills are 🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 pic.twitter.com/I87yvEDg8G

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 1, 2023