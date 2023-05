विराट-गंभीर झगड़े की असली जड़ हैं सिराज और नवीन? VIDEO आया सामने, ऐसे हुई शुरुआत

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जीत-हार से ज्यादा अब विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई का बनकर रह गया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मैच के बाद मैदान पर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बाद काफी झड़प हुई. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के पेसर नवीन उल हक इस सारे फसाद की असली जड़ लग रहे हैं. लेकिन मैच के दौरान विराट कोहली खुद ही आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे. जबकि, पिछली बार लखनऊ और बैंगलोर के बीच हुए मुकाबले में गौतम गंभीर आक्रामक नजर आ रहे थे. ऐसे में लगता है कि विराट वहीं लौटा रहे थे, जो उन्हें पिछले मैच में गौतम से मिला था. लेकिन इन सबके बीच झगड़े की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या नवीन उल हक ने यह शुरुआत की? हालांकि, इस मामले में अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहम्मद सिराज सबसे पहले नवीन उल हक को उकसा रहे हैं. इसके बाद नवीन और सिराज के बीच बहस शुरू होती है, जिसमें विराट कोहली कूद पड़ते हैं.

वास्तविक घटना, जिसने कोहली और गंभीर दोनों की भावनाओं को भड़का दिया था, उसकी शुरुआत 17वें ओवर की अंतिम गेंद से हुई थी. तीसरे ओवर की पांच गेंदों में मोहम्मद सिराज ने 8 रन दिए थे. इसके बाद सिराज ने डॉट बॉल डॉट फेंकी. एक फुलर डिलीवरी नवीन के पैड पर लगी और फिर सिराज ने नवीन को घूरते हुए आगे बढ़े और गेंद को स्टंप्स पर बल्लेबाज के छोर पर फेंका, जबकि बल्लेबाज नवीन उल हक पूरी तरह से क्रीज के अंदर थे.

3 देश के खिलाड़ियों से भिड़ चुका है नवीन उल हक, शाहिद अफरीदी को दिखा चुका तेवर, अब विराट कोहली से उलझा

ऐसे में नवीन उल हक और मोहम्मद सिराज के बीच कुछ बहस हुई, जिसमें विराट कोहली भी कूद पड़े. लखनऊ सुपर जायंट्स के अनुभवी खिलाड़ी अमित मिश्रा ने विराट कोहली को शांत करवाया, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान ने अमित मिश्रा से भी कुछ कहा. जब नवीन ने भी कोहली को जवाब दिया तो अंपायरों को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद कोहली काफी नाराज नजर आए और उन्होंने अंपायरों के सामने भी अपनी बात रखी. ऐसा लग रहा था कि मामला यहां शांत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था. बात बढ़ना अभी बाकी था.

जब हर्षल पटेल मैच का 18वां ओवर फेंकने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, तभी कोहली नवीन की ओर इशारा कर रहे थे. दोनों के बीच बहस चल रही थी. नवीन उल का विवादों से पुराना नाता रहा है. वह कई लीग के दौरान सीनियर खिलाड़ियों से बहस कर चुके हैं. ऐसे में विराट कोहली के साथ भी यही करते रहे. जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 रन से जीत हासिल कर ली तो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाने लगे. इस दौरान भी नवीन और विराट के बीच कुछ बहस हुई.

What the fu*k is this? How dare he(Naveen-ul-haq) to disrespect our King 😠 #ViratKohli #RCBVSLSG pic.twitter.com/LqLAds65IO

केएल राहुल भी विराट कोहली से बात करते हुए दिखाई दिए. जब केएल राहुल ने नवीन उल हक को विराट कोहली से बात करने के लिए कहा तो वह एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चले गए. विराट कोहली इससे भी नाराज नजर आए.

— aqqu who (@aq30__) May 1, 2023

Naveen ul haq denied to talk with Kohli #ViratKohli #Gambhir #RCBVSLSG pic.twitter.com/227EBY4ry4

इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मेयर्स जब विराट कोहली के साथ मैदान पर बात करते हुए चल रहे थे तो अचानक गौतम गंभीर आते हैं और मेयर्स का हाथ पकड़ कर उन्हें वहां से ले जाते हैं.

इसके बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच झगड़े की शुरुआत होती है. मैदान पर मौजूद बाकी खिलाड़ी इन दोनों को अलग करते हैं. सोशल मीडिया पर इस झगड़े को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

What kind of a mentor are you @GautamGambhir

Mayers, the one who instigated just walks out from the scene. pic.twitter.com/lKyRN4RDHm

— KPR (@pratikreddyk) May 1, 2023