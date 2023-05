नई दिल्‍ली. भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली और स्‍टार ओपनिंग बैटर गौतम गंभीर के बीच झगड़ा जगजाहिर है. यह विवाद आज से नहीं बल्कि बीते 10 सालों से है. रह-रह कर मैदान पर भी दोनों के बीच झगड़ा सामने आ ही जाता है. हाल ही में लखनऊ के मैदान पर दोनों के बीच तू तू मैं मैं हुई. विवाद बढ़ा तो अब एक फैन ने अपनी क्रिएटिविटी का इस्‍तेमाल कर इसपर एक वीडियो गेम ही बना दी. यह ऑनलाइन गेम बेहद आसानी से उपलब्‍ध है. कोई भी फैन इसे खेल सकता है.

यह गेम 2डी ग्राफिक के माध्‍यम से बनाई गई है. इसका हिस्‍सा बनने वाले फैन को विराट या गंभीर में से किसी एक को चुनना होगा. इसके बाद आप खुद को क्रिकेट के मैदान पर पाओगे. आपके हाथ में बल्‍ला होगा. यह गेम बल्‍ले से एक दूसरे को पीटने के कांसेप्‍ट पर बनाई गई है. इससे बनाने वाले शख्‍स ने सोशल मीडिया पर जैसे ही इसकी जानकारी दी, बड़ी संख्‍या में फैन्‍स की तरफ से भी इसपर रिएक्‍शन आने शुरू हो गए. इस वेबसाइट पर जाकर गेम को खेला जा सकता है.

I made a game so that #ViratKohli and #GautamGambhir can fight properly.

try it at: https://t.co/LnNCyatmMc #IPL2023 pic.twitter.com/SvTJPa27en

— Aerø (@aeronzero) May 7, 2023