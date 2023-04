VIDEO: अनुष्का शर्मा के करीब आया शख्स, विराट कोहली ने खोया आपा, दिखाया रौद्र रूप

नई दिल्ली. विराट कोहली को अक्सर मैदान पर आक्रामक अंदाज में देखा जाता है. कई बार उन्हें गुस्से में भी देखा गया है, पर मैदान के बाहर फैन्स के साथ विराट अक्सर कूल अंदाज में ही नजर आते हैं. लेकिन हाल ही में विराट कोहली को एक फैन पर आपा खोते हुए देखा गया है. दरअसल, एक शख्स सेल्फी लेने के लिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के करीब आने की कोशिश कर रहा था. यह बात विराट को बर्दाश्त नहीं हुई और वह नाराज हो गए. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में लंच के लिए बेंगलुरु के होटल में गए थे. विराट और अनुष्का के लंच की खबर जल्द ही फैल गई और होटल के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई.

सेलिब्रिटी कपल के साथ तस्वीरें पाने को लेकर फैन्स काफी बेताब नजर आए. विराट और अनुष्का को अपनी कार तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली रेस्टोरेंट से कार तक अनुष्का को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ उनके इस काम को काफी मुश्किल बना रही है. इस बीच एक शख्स विराट और अनुष्का के करीब आता है. सेल्फी लेने के लिए वह शख्स कार के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है. विराट इससे परेसान हो जाते हैं और गुस्से में फैन को हटने के लिए कहते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर फैन्स कमेंट्स कर रहे हैं और भीड़ की आलोचना भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि विराट कोहली गुस्से में दिख रहे थे. वह अनुष्का और अपने आसपास भीड़ को इस तरह पाकर खुश नहीं हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, ”स्टार्स के लिए बुरा लगता है, जब उन्हें इस तरह से घेर लिया जाता है. खासतौर पर तब जब फैमिली आउटिंग के लिए बाहर हों.” एक अन्य यूजर ने लिखा, ”बाहर निकलते समय वे वास्तव में डरे हुए लग रहे थे. कोई आश्चर्य नहीं कि वे कई बार फैन्स के साथ सम्मान से पेश नहीं आते हैं.”

Virat Kohli got mobbed in Bengaluru 😆❤️‍🔥 after lunch date with Anushka nd family . pic.twitter.com/JYHNtDaYMo

— “ (@KohlifiedGal) April 22, 2023