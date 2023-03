VIDEO: क्रिकेट के असली 'किंग' हैं कोहली, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का बनाया दिन, दी कभी न भूलने वाली खास चीज

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम कर ली. अहमदाबाद में खेला गया सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट ड्रॉ रहा. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 571 रन ठोके थे. इस तरह भारत ने 90 रन की बढ़त ली थी. सोमवार को इस टेस्ट का आखिरी दिन था. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए थे. इसके बाद दोनों कप्तानों और मैच ऑफिशियल्स ने मुकाबला ड्रॉ पर खत्म करने का फैसला किया.

अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होने के बाद विराट कोहली ने खास काम किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा और विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी को अपनी साइन की हुई जर्सी गिफ्ट की. बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. विराट से जर्सी पाकर ख्वाजा और कैरी काफी खुश नजर आए. इससे पहले, भी विराट ने टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद तेज गेंदबाज हारिस रउफ को अपनी जर्सी गिफ्ट की थी.

King Kohli had some memorabilia to give to his Australian teammates post the final Test

Gestures like these #TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/inWCO8IOpe

