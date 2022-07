IND vs ENG: कोहली ने पहले भड़काया, फिर बेयरस्टो ने शतक जमाया, अंत में 'फ्लाइंग किस' से कोहली ने दी विदाई

नई दिल्ली. विराट कोहली भले ही अब टीम इंडिया के कप्तान ना हो. लेकिन, चर्चा में फिर भी बने रहते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन कुछ ऐसा ही हुआ. पहले उनकी इंग्लैंड के शतकवीर जॉनी बेयरस्टो से मैदान पर तू-तू, मैं-मैं हुई. कोहली ने इंग्लिश बल्लेबाज को चिढ़ाया. बेयरस्टो ने भी शतक ठोककर इसका करारा जवाब दिया. हालांकि, इस विवाद का अंत कोहली ने बड़े स्टाइल से किया. शतक के बाद बेयरस्टो ने तेजी से रन बनाने के लिए मोहम्मद शमी की ऑफ स्टम्प के बाहर जारी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए जोर से बल्ला चलाया. लेकिन, गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए तेजी से फर्स्ट स्लिप में खड़े कोहली के पास गई और पूर्व भारतीय कप्तान ने कोई गलती नहीं की और बेयरस्टो का कैच लपक लिया.

इसके बाद कोहली ने जो किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोहली ने बेयरस्टो का कैच पकड़ने के बाद उन्हें फ्लाइंग किस दिया. इस तरह दोनों के बीच शुरू हुए विवाद का अंत बेहतर ढंग से हुआ. हालांकि, तब तक टीम इंडिया इसका खामियाजा उठा चुकी थी, क्योंकि कोहली से हुई बहस से पहले जहां बेयरस्टो ने 60 गेंद में 13 रन बनाए थे, वहीं, इस झड़प के बाद उन्होंने गियर बदला और अगली 21 गेंद में 37 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद भी उनके खेलने का अंदाज नहीं बदला और जल्दी ही अपनाशतक पूरा किया.

भारत के लिए राहत की बात यह रही कि शतक के बाद बेयरस्टो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं डटे रहे और आउट हो गए और संयोग से उनके विकेट में विराट कोहली का योगदान रहा. बेयरस्टो ने 119 गेंद में अपना शतक पूरा किया. यह उनका लगातार तीसरा टेस्ट शतक है. इस साल बेयरस्टो पांच शतक लगा चुके हैं. वो इस साल टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

