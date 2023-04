VIDEO: विराट की नेट्स में ताबड़तोड़ बैटिंग, बाल-बाल बचे डु प्लेसिस, मुंबई पर बरसने को तैयार आरसीबी के 3 धुरंधर

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च को हो चुका है. फैंस ने उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस (CSK vs GT) के बीच कड़ी लड़ाई का जमकर लुत्फ उठाया. सभी टीमों की नजरें ट्रॉफी पर गढ़ी हुई हैं. उन्हीं में से एक नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) का भी है. विराट कोहली (Virat Kohli) की मौजूदगी से फैंस इस टीम को भरपूर प्यार देते हैं लेकिन आरसीबी अभी तक एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है.

इस सीजन में एक बार फिर टीम फाफ डु प्लेसी की कप्तानी में खिताबी जीत दर्ज करने की उम्मीद से उतरेगी. वीडियो में टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली नेट्स में जमकर छक्के लगाते नजर आए. उनके गगनचुंबी शॉट्स से टीम के कप्तान डु प्लेसी भी संकट में दिखे. आरसीबी ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. डु प्लेसी एक इंटरव्यू देते नजर आ रहे थे लेकिन कोहली के छक्कों के शोर ने उनका ध्यान भंग कर दिया. नेट्स में कोहली की बैटिंग देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 2 अप्रैल को किस तरह की बल्लेबाजी करने जा रहे हैं.

