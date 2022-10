विराट कोहली का प्रैक्टिस में दिखा फनी अंदाज, भुवनेश्वर कुमार के साथ दिखाया डांस का जलवा, VIDEO वायरल

नई दिल्ली. T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज कल यानि 17 अक्टूबर को ऑस्ट्र्रलिया के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगी. टीम इंडिया 2007 के बाद एक बार फिर 15 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी से ऑस्ट्रेलिया पहुंची है. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 15 साल पुराने सपने को साकार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जमकर पसीना बहा रही है.

कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या से सजी टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट्स पर जमकर तैयारी कर रही है. इस बीच प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभ्यास के दौरान डांस मूव्स दिखा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वार्म अप मैच से पहले भारतीय टीम नेट्स पर पसीना बहाने के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का एक फनी वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो भुवनेश्वर कुमार के साथ डांस मूव्स दिखा रहे हैं. साथ में अर्शदीप सिंह और केएल राहुल भी मस्ती करते नजर आ रहे है. वीडियो में कोहली से भुवनेश्वर कुमार कुछ कहते हुए नज़र आ रहे है जिसमें बाद कोहली डांस मूव्स दिखाकर बताते हैं और सब हंसने लगते हैं.

Virat Kohli having fun in the practice session. (Video by @OneCricketApp). pic.twitter.com/qzaULPHgAF

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 16, 2022