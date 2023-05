Virat Kohli को लेकर फिर दिखी दीवानगी, सुरक्षा में सेंध लगा फैन आकर छूने लगा पैर, फिर जो हुआ...

नई दिल्ली. विराट कोहली को लेकर दीवानगी कितनी है, ये बात किसी से छिपी नहीं हैं. उनकी झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेकरार रहते हैं और शायद ही कोई क्रिकेट फैन होगा, जिसकी तमन्ना कोहली से मिलने की ना हो. लेकिन, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुए मैच में एक फैन ने कोहली से मिलने के लिए सारी हदें पार कर दीं.

ये फैन सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर बीच मैदान में कोहली के पैर छूने पहुंच गया. कोहली ने भी बड़ा दिल दिखाया और फैन को बाहर जाने का कहने के बजाए उसे गले लगा लिया. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और फैंस भी कोहली की इस दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं.

This is what Virat Kohli means & earned, a fan entered touched Kohli’s feet.

The King, Inspiration, The GOAT. pic.twitter.com/1qc6pIEisl

