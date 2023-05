अनुष्का शर्मा को पैपराजी ने बुलाया 'सर', कोहली ने दिया मजेदार रिएक्शन, नहीं रुकी दोनों की हंसी

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 का सफर विराट कोहली के लिए शानदार चल रहा है. ऐसे में आईपीएल के साथ-साथ विराट कोहली अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ क्वॉलिटी टाइम भी बिता रहे हैं. हाल ही में विराट और अनुष्का को मुंबई में एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए देख गया है. विराट कोहली प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी. वहीं, अनुष्का शर्मा ने क्लासी स्लीवलैस टॉप पहना हुआ था. इसके साथ अनुष्का ने सफेद रंग की पैंट पहनी हुई थी. रेस्टोरेंट के बाहर जब अनुष्का और विराट पैपराजी के सामने पोज दे रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि पूर्व भारतीय कप्तान अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

दरअसल, जब रेस्टोरेंट के बाहर पैपराजी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे तो इन दोनों का अटेंशन पाने के लिए नाम भी पुकार रहे थे. इसी दौरान एक पैपराजी ने गलती से अनुष्का शर्मा को अनुष्का ‘सर’ कह कर पुकारा. अनुष्का के आगे सर सुनकर विराट कोहली अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पैपराजी से कहा कि उन्हें मैम भी बोल दे. पैपराजी ने अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांगी, लेकिन विराट और अनुष्का इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे.

सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का यह मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जूहू स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर यह वाकया हुआ. एक पैपराजी ने गलती से अनुष्का सर बोल दिया. इस पर विराट कोहली हंसने लगते हैं और कहते हैं कि विराट मैम भी बोलो.

Virat Kohli and Anushka Sharma at One8 Commune Restaurant in Juhu.

A guy by mistake says Anushka sir.

Virat – “speak Virat ma’am also”. 😂 pic.twitter.com/Efi0N9suyL

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 10, 2023