विराट कोहली की धीमी बल्लेबाजी पर बवाल, पूर्व दिग्गज ने उठाए सवाल, कहा- खेल में इसकी कोई जगह नहीं

नई दिल्ली. विराट कोहली ने आईपीएल 2023 में बतौर बल्लेबाज अच्छी शुरुआत की है. पूर्व भारतीय कप्तान कोहली अब तक 3 मैच में 2 अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं. इसके बाद भी वे धीमी बल्लेबाजी को लेकर कई लोगों के निशाने पर हैं. इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक विकेट से हराया. मैच में आरसीबी ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 212 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया था. जवाब में लखनऊ ने निकोलस पूरन और मार्कस स्टाेइनिस के बेहतरीन अर्धशतक के सहारे लक्ष्य को अंतिम गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया. मैच में कोहली ने 44 गेंद पर 61 रन बनाए. 4 चौका और 4 छक्का जड़ा.

आईपीएल के मैच में कमेंट्री कर रहे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कहा कि विराट कोहली ने जब पारी की शुरुआत की थी, तब लग रहा है कि वे रनों के लिए जा रहे हैं. उन्होंने कई बड़े शॉट लगाए. लेकिन 42 से 50 रन तक पहुंचने के लिए उन्होंने 10 गेंद ले लीं. एक माइलस्टोन तक पहुंचने की चिंता इसमें दिख रही है. मुझे नहीं लगता कि खेल में इन सबके लिए कोई जगह भी है. मालूम हो कि कोहली सिर्फ 25 गेंद में 42 रन तक पहुंच गए थे. मगर उनके 50 रन 35 गेंद में पूरे हुए. आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट का यह आईपीएल करियर का 46वां अर्धशतक है. वे 5 शतक भी ठोक चुके हैं. इससे पहले डूल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के स्ट्राइक रेट भी सवाल उठा चुके हैं.

Simon Doull 🗣️”Virat Kohli was concerned about a personal milestone, took 10 balls from 42-50 runs”

.

.

.#SimonDoull #IPL2023 #ViratKohli #RCBvsLSG #RCB #TATAIPL2023 #IPL23 #BabarAzam pic.twitter.com/EZKy77idxw

— Haseeb Arslan (@HaseebarslanUK) April 10, 2023